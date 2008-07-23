هزار پرونده در شهرستان فاروج خراسان شمالی مختومه شد

رضا امامی راد با اشاره به فعالیت 27 شورای حل اختلاف در شهرستان فاروج گفت: این شوراها با 140 عضو از هزارو253 پرونده وارده در مدت 3 ماه نخست امسال هزار و 220 پرونده را مختومه کرد.

وی موجودی پرونده های این حوزه را شامل 200 پرونده مواد مخدر، 90 پرونده مربوط به تصادفات، 36 مورد قتل عمد، 9 مورد آدم ربایی، 143 مورد سرقت و 344 پرونده اختلافات ملکی ذکر کرد و اظهار داشت: در بخش کشفیات امسال 20 کیلو تریاک، دو کیلو کریستال، هشت دستگاه ماهواره ، 84 لیتر مشروبات الکلی و چند صد سی دی غیر مجاز کشف شد.

امامی راد تصریح کرد: در راستای کمک و رسیدگی بهتر به پرونده های افراد بی بضاعت در سه ماه نخست امسال 12وکیل به مراجعان مشاوره حقوقی رایگان ارائه کردند.

وی راه انداری دفتر حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست، واحد معاضدت و ارشاد و تشکیل دفتر ثبت در دادگستری شهرستان فاروج را از دیگر فعالیتهای این حوزه عنوان کرد.

شهرستان فاروج با جمعیت 49 هزارو 693 نفر در فاصله 75 کیلومتر جنوب شرق بجنورد مرکز استان خراسان شمالی قرار دارد.