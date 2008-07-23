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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۳۶

جام جهانی فوتبال ساحلی/

آرژانتین، روسیه، برزیل و اسپانیا به مرحله حذفی راه یافتند

آرژانتین، روسیه، برزیل و اسپانیا به مرحله حذفی راه یافتند

تیم های آرژانتین، روسیه، برزیل و اسپانیا با برتری مقابل حریفان خود در مرحله گروهی مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی 2008 فرانسه به مرحله حذفی این رقابت ها صعود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی 2008 فرانسه روز گذشته با برگزاری چهار بازی از گروه های C و D در ورزشگاه ساحلی استاد دو پاردو شهر مارسی به اتمام رسید که طی آن تیم های روسیه، آرژانتین، اسپانیا و برزیل مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

نتایج دیدارهای روز گذشته و جداول رده بندی گروه های C و D مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی 2008 فرانسه به شرح زیر است:

گروه C
* امارات صفر- روسیه 5
* کامرون صفر- آرژانتین 3
جدول رده بندی گروه C :
1- آرژانتین 9 امتیاز، 2- روسیه 6 امتیاز، 3- امارات 3 امتیاز، 4- کامرون بدون امتیاز

گروه D
* برزیل 7 - مکزیک یک
* اسپانیا 6 - ژاپن یک
جدول رده بندی گروه D :
1- برزیل 9 امتیاز، 2- اسپانیا 6 امتیاز، 3- مکزیک 3 امتیاز، 4- ژاپن بدون امتیاز

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی 2008 فرانسه فردا (پنجشنبه) با برگزاری چهار بازی طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
پنجشنبه - 3/5/87
* پرتغال - اروگوئه
* فرانسه - ایتالیا
* آرژانتین - اسپانیا
* برزیل - روسیه

کد مطلب 720672

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