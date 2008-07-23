آرژانتین، روسیه، برزیل و اسپانیا به مرحله حذفی راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی 2008 فرانسه روز گذشته با برگزاری چهار بازی از گروه های C و D در ورزشگاه ساحلی استاد دو پاردو شهر مارسی به اتمام رسید که طی آن تیم های روسیه، آرژانتین، اسپانیا و برزیل مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.
نتایج دیدارهای روز گذشته و جداول رده بندی گروه های C و D مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی 2008 فرانسه به شرح زیر است:
گروه C
* امارات صفر- روسیه 5
* کامرون صفر- آرژانتین 3
جدول رده بندی گروه C :
1- آرژانتین 9 امتیاز، 2- روسیه 6 امتیاز، 3- امارات 3 امتیاز، 4- کامرون بدون امتیاز
گروه D
* برزیل 7 - مکزیک یک
* اسپانیا 6 - ژاپن یک
جدول رده بندی گروه D :
1- برزیل 9 امتیاز، 2- اسپانیا 6 امتیاز، 3- مکزیک 3 امتیاز، 4- ژاپن بدون امتیاز
- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی 2008 فرانسه فردا (پنجشنبه) با برگزاری چهار بازی طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
پنجشنبه - 3/5/87
* پرتغال - اروگوئه
* فرانسه - ایتالیا
* آرژانتین - اسپانیا
* برزیل - روسیه
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