بدهی 45 میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران پروژه ساخت راه آهن قزوین- آستارا

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در گفتگو با مهر گفت: احداث این خط آهن به سالانه 200 میلیارد تومان در طول 4 سال احتیاج دارد اما منابع مالی مورد نیاز آن تاکنون تامین نشده و برای حصول پیشرفت کنونی آن نیز با 45 میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران به دست آمده است.

حسین تهرانی افزود: بودجه سال جاری این خط ریلی 55 میلیارد تومان تعیین شده است که با پیش بینی تخصیص 70 درصدی آن، با کمبود اعتبار برای انجام این پروژه مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: احداث راه آهن قزوین، رشت، انزلی، آستارا به دلیل قرار گیری در کریدور شمال-جنوب کشور از اهمیت بالایی در ترانزیت کشور برخوردار است اما تاکنون در روند تخصیص بودجه وزارت راه و ترابری در اولویت قرار نگرفته است .

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ابراز داشت: پیشرفت فیزیکی کنونی راه آهن قزوین، رشت، انزلی،آستارا در حال حاضر 10 درصد است که با توجه به حساسیت کشورهای همسایه برای احداث این کریدور و اعلام همکاری طرف روسی امیدواریم روند تخصیص بودجه به این طرح از وضعیت بهتری برخوردار گردد.

تهرانی تصریح کرد: سیاست گذاری نامناسب در تخصیص بودجه به پرورژه های ریلی باعث عدم استفاده مناسب از دانش فنی و توان داخل برای اجرای پروژه های راه آهن کشور شده است که باید با تغییر سیاست گذاری این بخش شرایط توسعه صنعت ریلی در کشور فراهم شود.