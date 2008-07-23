اعتبارات اوقات فراغت در اختیار نواحی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مشاری با تشریح اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح ناحیه محوری ، اظهار کرد : کمیته هماهنگی برای فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی تشکیل شده و روش عملکرد و آئین نامه آن ابلاغ شده است ، این کمیته وظیفه مدیریت و ساماندهی فعالیت ها را در سطح نواحی بر عهده دارد و انجام همه اقدامات با محوریت شورایاران و شهروندان سطح نواحی خواهد بود .

وی با با بیان این که سهم نواحی از اعتبارات اوقات فراغت مشخص شده است ، افزود : کارگاه آموزشی برای مدیران اجتماعی نواحی در مورد برنامه ریزی برای اوقات فراغت برگزار شد که این کارگاه ها به طور مستمر ادامه خواهد داشت و برای تقویت هرچه بیشتر این برنامه ها ، همایش تبیین برنامه های اوقات فراغت نیزبا محوریت نواحی در فرهنگ سرای بهمن برگزار شده است.

مشاری ادامه داد: اداره کل فرهنگی شهرداری سعی دارد تا ارتباط و تعامل میان نواحی و شهروندان را بیشتر کند تا برنامه ریزی های انجام شده در سطح نواحی به بهترین شکل اجرا و مدیران فرهنگی نواحی بازخورد این برنامه ها را اعلام کنند .

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اهمیت جلب مشارکت شهروندان در اجرای طرح ناحیه محوری ، گفت : اجرای این طرح موجب افزایش حضور مردم در برنامه ها می شود و در نهایت کار به نحوی پیش می رود که مردم در برنامه ریزی ها مشارکت کنند که این کار به قوام برنامه ها کمک زیادی خواهد کرد .

وی افزود : هرچه محلی تر پیش برویم ، امکان اصلاح برنامه ها بیشتر و حس خوبی در شهروندان ایجاد می شود که زمینه های مشارکت حد اکثری آنان را فراهم می کند و قطعا نقطه قوتی برای مدیریت محلات ، مناطق و کل تهران خواهد بود .