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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۰۷

کفش‌های سرگردان در سرای اهل قلم

نشست نقد کتاب "کفش های سرگردان " نوشته سهیلا فرجام فر در سرای اهل قلم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علاوه بر نویسنده، مریم برادران و علی الله سلیمی نیز حضور دارند. این برنامه روز شنبه پنجم مرداد ماه ساعت 17 برگزار می شود.

در همین روز از ساعت 17.30 در سالن کنفرانس سرای اهل قلم نشست نقد کتاب "تئاتر در گذر زمان 2 و3" با سخنرانی دکتر ناظرزاده کرمانی و دکتر محمود عزیزی برگزار می شود.

سرای اهل قلم در روز یکشنبه ششم مرداد نیز مجموعه داستان "زندگی مطابق خواسته تو پیش می رود" امیرحسین خورشیدفر را نقد می کند. در این برنامه محمد رضا نظری، رضا نجفی، امیر حسین خورشیدفر و احمد محبوب حضور خواهند داشت.

کد مطلب 720691

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