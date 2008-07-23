خراسان جنوبی بیشترین میزان عفو کشور را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود امینی صبح امروز در جمع کارکنان و خانواده های زندانیان خراسان جنوبی از رشد بی نظیر میزان عفو و بخشودگی زندانهای استان خبر داد و افزود: این آمار در مقایسه با سایر استانها بی نظیر بوده و تقریبا در حالی این استان در صدر قرار گرفتیم که سایر استانها با درصد عفو اختصاص یافته ما فاصله زیادی دارند.

وی این رشد را مرهون تلاش مددکاران زندانها خراسان جنوبی دانست و گفت: روحیه مثال زدنی مددکاران زندانهای این استان باعث شد که از مجموع پاسخ مثبت کمیسیون عفو و بخشودگی کشور ١٢ درصد آن به خراسان جنوبی اختصاص یابد.

امینی دقت در ارائه پیشنهاد ها و کار کارشناسی شده قضائی و اهتمام مددکاران استان را عامل موثر در این رابطه عنوان و خاطرنشان کرد: امید می رود این اقدامات و سایر کارهای انجام شده در بخش مددکاری و انجمن حمایت از زندانیان بتواند کمک موثری برای خانواده زندانیان باشد.

مدیرکل زندانهای خراسان جنوبی خواستار اهتمام و یک اراده ملی برای کمک به خانواده ها و فرزندانشان شد و از اینکه زندان رفتن یک فرد موجبات تباهی و سرافکند گی خانواده وب را فراهم می اورد ابراز تاسف کرد.

در ادامه این مراسم از مددکاران نمونه زندانهای استان تقدیر شد.