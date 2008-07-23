روبات مدل لباس ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از روباتهای پرستار، پیشخدمت و فروشنده که هر روز در ژاپن ساخته می شوند، اکنون موسسه تحقیقات روباتیک "کوب" نمونه آزمایشی روبات خودمختاری را ساخته است که می تواند به جای مدل لباس مورد استفاده قرار گیرد.

این روبات که یک متر و 60 سانتیمتر قد دارد، می تواند تمام حرکات عادی یک مدل لباس واقعی را تقلید کند.

براساس گزارش "ای بی سی"، این روبات دارای 16 مفصل است که به کمک آنها می تواند به طور متقارن و همزمان حرکات اعضای بدن خود شامل پاها، دستها، گردن و کمر را کنترل کند.

این روبات مدل لباس از طریق تلفن همراه به صورت کنترل از راه دور هدایت می شود.