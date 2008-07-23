ماه مرداد با "فیلم" آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "فیلم" در صفحه خشت و آینه یادداشت‌های نویسندگان را منعکس کرده و رویدادهای اختصاص یافته به تازه‌های تولید، افتتاح سالن شماره دو خانه سینما، معرفی اعضا جدید هیئت مدیره خانه سینما، نخستین هفته فرهنگی باغ فردوس، طرح جدید برای نمایش فیلم‌های فرهنگی، دومین جشن انجمن منتقدان، نمایش فیلم در این انجمن، سینما آزادی شش ماه بعد، اختلاف نظر مدیران سینما و تلویزیون، شکوائیه سینماگران به رئیس دیوان عدالت اداری، ایستگاه مرداد، درگذشتگان، اشاره به دور و گزارشی از اپرای عباس کیارستمی.

یادداشت‌های یک فیلمنامه‌نویس، نوآوری‌های جهانی و اینجایی در پخش تلویزیونی مسابقات یورو 2008، درباره توقف "مثلث شیشه‌ای" و "مجموعه‌های تاریخی و مردم عادی" در صفحه تلویزیون و گفتگو با ناهید کبیریان درباره سال‌های حضور در دوبله، یک فیلم و چند دوبله و پاسخ یکی از دوبلورهای فیلم "شبکه" به نقد ابوالحسن تهامی در صفحه صدای آشنا آمده است.

گفتگو با تیمور بکمامبتوف فیلمساز روس، فیلم‌هایی درباره گذشته و اخبار کوتاه در بخش نمای دور، معرفی فیلم‌های "به تبر دست نزنید"، "در بروژ"، "روز یوری"، "زیرنویس لازم نیست: لاژلو و ویلموش" و "گرانبها" در بخش نمای متوسط، نگاهی به فیلم‌های "کاتین" و گفتگو با کارگردان، "حباب غواصی و پروانه" و "بادبادک‌باز" در بخش فیلم‌های روز، بازسازی فیلم‌های قدیمی با نگاهی به یک نمونه، گفتگو با جین فوندا، درگذشتگان و سانحه آتش‌سوزی سینما در پاریس در صفحات سینمای جهان مورد توجه قرار گرفته است.

نقد فیلم‌های "تیغ‌زن"، "انعکاس"، "حس پنهان"، "10 رقمی"، گفتگو با مرتضی پورصمدی، گزارش اکران سینماهای تهران، سینمای خانگی، پاسخ به نامه‌ها، فرهنگ بازیگران ایرانی، پرونده‌ای برای فیلم "پرواز بر فراز آشیانه فاخته" و نگاهی به شماره 66 ماهنامه فیلم در مردادماه 1367 به کار این شماره پایان می‌دهد.

سیصد و هشتاد و یکمین شماره ماهنامه سینمایی "فیلم" ویژه مرداد‌ماه 87 به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مسعود مهرابی و سردبیری هوشنگ گلمکانی و عباس یاری در 132 صفحه با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان است.