کارخانه نمکزدایی شماره 2 گچساران فردا افتتاح می شود

غلامرضا حسن بیگلو در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این کارخانه در 25 کیلومتری جنوب شهر گچساران در استان کهگیلویه و بویر احمد احداث شده است و بر اساس طراحی انجام شده، نفت نمکی کارخانه های بهره برداری شماره یک و دو میدان نفتی گچساران را فرآورش و نمکزدایی خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی این واحد عظیم نشان داده، نیروهای توانمند و کارآمد در کشور قادرند تحت هر شرایطی و در جهت سربلندی میهن اسلامی گام بردارند.

واحد نمکزدایی شماره 2 گچساران، چهارمین واحد نمکزدایی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران است.

این شرکت یکی از شرکت های مهم فرعی تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که با ظرفیت تولید متوسط 740 هزار بشکه نفت در روز سهم عمده ای در تولید نفت کشور دارد.