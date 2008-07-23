دعای بودائیان مالزی برای صلح جهانی

پیروان بودایی مالزی روز جمعه برای صلح جهانی دعا می‌کنند

خنچن ترانگو رینپوچه که از سوی دالایی لاما به عنوان یکی از عالیمرتبه ترین راهبان تبتی توصیف شده است روز جمعه مراسمی را با هدف نیایش برای صلح جهانی در شهر پتالینگ جایا نزدیک کوالالامپور، مالزی برگزار می کند. براساس اظهارات رئیس هئیت اجرایی این مراسم، برگزاری چنین مراسم ویژه ای برای نخستین بار است که در این سرزمین براساس سنت واجرایانا صورت می گیرد.

کشیشهای خارج مراسم عشای ربانی پکن را دوره المپیک اجرا می‌کنند

به رغم تمام چالشهایی که مسیحیان کاتولیک چین در کشور خود دارند و اصرار مدام این کشور برای عدم دخالت واتیکان در انتصاب اسقفها، مقامات چینی اعلام کردند که در طول بازیهای المپیک از وجود کشیشان خارجی برای برگزاری مراسم عشای ربانی بهره می گیرند تا این مراسم به زبانهای فرانسه، ایتالیایی و آلمانی برگزار شده ونیازهای دینی توریستهای خارجی مرتفع شود.

کلیسای کاتولیک لیبریا خواستار تشکیل دادگاه جنگی شد

کلیسای کاتولیک لیبریا در آفریقا خواستار تشکیل دادگاه ویژه جرایم جنگی در این کشور شد تا افرادی که در جنگ داخلی این کشور نقش داشتند را در مقابل عدالت قرار دهد. ان در شرایطی است که نخست وزیر سابق این کشور در دادگاه جرایم جنگی لاهه به علت جرایمی که در جنگ لیبریا و سیرالئون علیه بشریت انجام داده تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

کتابت قرآن توسط 30 دانش آموز عربستانی در 240 روز

30 دانش آموز در شهر جده عربستان برای اولین بار به کتابت قرآن کریم پرداختند که این کار 240 روز طول کشید. آنها با هدف اهتمام به مسئله قرآن کریم در زندگی روزانه و به کارگیری آن در فعالیتهای خود در طول سال تحصیلی به این کار اقدام کردند. به طوری که هر نفر میانگین 300 ساعت کار کرد. میانگین سن دانش آموزان از 8 تا 17 سال بوده است که قرآن را در صفحات 42 در 29 سانتیمتر نوشتند.

مسابقه داستان نویسی برای معرفی دمشق، پایتخت فرهنگی جهان عرب

به مناسبت انتخاب دمشق به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2008 مسابقه داستان نویسی با هدف معرفی ویژگیهای دمشق در قالب داستان، بهره گیری از جنبه های گردشگری به ویژه گردشگری دینی در قالب داستانهای کوتاه برگزار می شود.