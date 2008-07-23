امیدوارم با 9 مدال طلا به کار خود پایان دهیم / شگفتی ساز شده ایم

کاظم ادریسی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به آمریکا گفت: ما با 10 دو و میدانی کار در رقابت های آیواس شرکت کرده ایم و امیدواریم با کسب 9 مدال طلا به کار خود در این رقابت ها پایان دهیم.

وی افزود: نمایندگان کشورمان تا اینجای رقابت ها 6 مدال کسب کرده اند که بسیار قابل قبول و فراتر از حد انتظار است. امیدواریم در روزهای باقیمانده تا پایان مسابقات تعداد این مدال ها به 9 برسد.

ادریسی در ادامه افزود: دو و میدانی کاران کشورمان تا اینجا شگفتی ساز رقابت ها بوده اند و با اینکه ما نسبت به دیگر کشورها در بسیاری از ماده ها شرکت کننده نداریم حتی احتمال قهرمانی مان هم وجود دارد.

وی درپایان گفت: من به شما قول می دهم که اکثر نفرات این تیم پارالمپیکی شوند چرا که بسیار جوان هستند و جای رشد دارند.

چهارمین دوره رقابت های ورزشی جوانان معلول (آیواس) در ورزشگاه باوئر نیوجرسی آمریکا در حال برگزاری است.