حوادث رانندگی در استان سمنان 27 درصد کاهش داشت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سرهنگ علیرضا خبیر صبح امروز در جلسه شورای ترافیک استان سمنان گفت: روزانه 800 نفر در کشور فوت می کنند که 133 نفر از فوتی ها به دلیل حوادث جاده ای است.

وی با اشاره به اینکه 52 درصد از حوادث فوتی در سال گذشته مربوط به واژگونی خودروها بوده است، گفت: حوادث رانندگی رتبه دوم مرگ و میر را بعد از بیماریهای قلبی و عروقی در کشور دارد.

به گفته وی، سال گذشته 15هزار و 736 نفر به خاطر حوادث رانندگی در سطح کشور جان خود را از دست دادند که 415 نفر از این تلفات در استان سمنان بوده است.

وی یاد آور شد: پلیس راه استان سمنان در طرح نوروزی سال 87 به لحاظ حضور در سطح جاده های استان رتبه دوم را در بین استانهای کشور به دست آورده است.

استاندار سمنان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت حمل ونقل افزایش حجم رفت و آمدها بر برنامه ریزی جدی و اساسی و مدیریت یکپارچه درون شهری برای ساماندهی امور ترافیکی شهرها تاکید کرد.

علی عبداللهی با بیان اهداف قانون توسعه حمل و نقل که توسط مجلس هفتم به تصویب رسید، اجرای این قانون را موجب ساماندهی امور ترافیک در شهرها عنوان کرد.