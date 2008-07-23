نخستین اورژانس اجتماعی در استان سمنان راه اندازی شد

محمد علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت : برای این اورژانس خط شماره تلفن 123 در نظر گرفته شد که هم استانی های می توانند مسائل و مشکلات اجتماعی را با این شماره در میان گذاشته و از راهنمایی و مشاوره مددکاران اجتماعی بهره مند شوند.

وی افزود: در این اورژانس به 16 نوع آسیب اجتماعی شامل دختران فراری، همسر آزاری، کودک آزاری، طلاق، اعتیاد، زنان آسیب دیده اجتماعی، اقدام به خود کشی را مورد رسیدگی قرار می دهند.

طاهری اضافه کرد: با راه اندازی این اورژانس با مداخله حضوری مشکلات اجتماعی مردم استان را سامان دهیم.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان تاکید کرد: سال گذشته با مداخله اداره کل بهزیستی استان سمنان 277 نفر از زوجین که کار آنان به طلاق کشیده شده بود رسیدگی که توانستیم 30 درصد از این افراد را از کار و تصمیم صورت گرفته منصرف و به زندگی دوباره برگردانیم که تنها 81 نفر از این افراد منجر به طلاق شدند.

وی در پایان گفت: با هماهنگی دادگستری های سطح استان در هر یک از دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف خانواده یک روانشناس و مدد کار اجتماعی حضور دارند که در امر پرونده های طلاق مداخله حضوری نموده تا افراد را با ارشاد و راهنمایی از تصمیم منصرف نمایند.