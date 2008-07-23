امارات برترین تیم آسیایی بود / ایران ؛ یک گام به عقب

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال ساحلی امارات، ژاپن و ایران نمایندگان قاره آسیا در مسابقات جام جهانی 2008 فرانسه بودند. در بین این سه تیم امارات با کسب یک پیروزی مقابل کامرون سرآمد دو تیم دیگر بود که بدون کسب حتی یک امتیاز آوردگاه جهانی را ترک کردند. آسیایی ها در این رقابت مجموعا 25 گل به ثمر رساندند و 48 گل دریافت کردند که نشان از ضعف آنها در تقابل با تیم های مطرح جهان دارد.

در زیر نگاهی گذرا خواهیم داشت به عملکرد تیم های آسیایی در مسابقات جام جهانی 2008 فرانسه :

امارات؛ موفق در بین آسیایی ها

تیم ملی فوتبال ساحلی امارات رقابت های جهانی را با برتری 10 بر4 مقابل کامرون آغاز کرد اما در ادامه با نتایج 5 بر2 و 5 برصفر به ترتیب مقابل تیم های آرژانتین و روسیه متحمل شکست شد تا از راهیابی به جمع هشت تیم برتر این رقابت ها بازماند.

این تیم در پایان مرحله گروهی مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی 2008 فرانسه با سه امتیاز از سه بازی و به ثمر رساندن 12 گل و دریافت 14 گل رده سوم جدول گروه C این رقابت ها را به دست آورد. امارات در دوره گذشته مسابقات بدون کسب امتیاز در رقابت با تیم های نیجریه، فرانسه و آرژانتین ناکام مانده بود.

ایران؛ یک گام به عقب

ملی پوشان فوتبال ساحلی کشورمان در میان تیم های آسیایی تا اندازه ای بهتر از ژاپن عمل کردند. آنها شکست سنگین 6 بریک در دیدار با اروگوئه را با ارائه نمایشی مطلوب در دیدار با فرانسه جبران کردند و شاید اگر قدری خوش شانس بودند می توانستند میزبان را در ضربات پنالتی شکست دهند. باخت 4 بریک مقابل سنگال پایان کار شاگردان فلاحت زاده در آوردگاه جهانی بود.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسابقات جام جهانی 2008 فرانسه بدون امتیاز با هشت گل زده و 16 گل خورده جایگاه چهارم جدول رده بندی گروه A این رقابت ها را به دست آورد و از دور مسابقات کنار رفت. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم کشورمان توانسته بود در دوره گذشته مسابقات یک پیروزی در دیدار با اسپانیا به دست آورد. با این شرایط شاگردان فلاحت زاده حداقل نسبت به دوره گذشته یک گام به عقب برداشته اند.

ژاپن؛ ضعیف و دور انتظار

ژاپنی ها در فرانسه نمایشی ضعیف و دور از انتظار داشتند. ره آوردشان از این رقابت ها شکست در سه بازی مقابل تیم های مکزیک، برزیل و اسپانیا بود. شکست نزدیک 4 بر3 مقابل مکزیک شروع کار ژاپنی ها در مسابقات جهانی فرانسه بود. این تیم در ادامه با نتیجه 8 بریک مغلوب برزیل شد و با تحمل شکست 6 بریک برابر اسپانیا از این مسابقات کنار رفت. ژاپن در این رقابت ها فقط پنج گل زده و 18 بار دروازه اش باز شد. ژاپن در دوره گذشته مسابقات نیز نتایجی مشابه را در مصاف با سنگال، اروگوئه و ایتالیا به دست آورده بود.