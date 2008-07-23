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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۲۳

رئیس سازمان حمایت به مهر خبر داد : آغاز به کار سامانه متمرکز ثبت معاملات مسکن / کد رهگیری برای خریداران

رئیس سازمان حمایت به مهر خبر داد : آغاز به کار سامانه متمرکز ثبت معاملات مسکن / کد رهگیری برای خریداران

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از راه اندازی سامانه متمرکز ثبت و ساماندهی معاملات مسکن توسط وزارت بازرگانی خبر داد.

کیومرث جلیلیان در گفتگو با مهر در خصوص طرح ویژه ساماندهی بازار مسکن گفت: کاری که تا این مرحله از اجرای طرح دولت برای ساماندهی مسکن به وزارت بازرگانی محول شده بحث ثبت و ساماندهی معاملات مسکن است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: این طرح توسط وزارت بازرگانی در حال پیگیری است و براساس آن، کلیه معاملات مسکن در یک سامانه متمرکز ثبت می شود و هر فرد خریدار کد رهگیری دریافت می کند؛ به این معنا که هر فرد از ابتدای معامله مسکن در بنگاه معاملات ملکی مجاز تا مرحله ثبت در دفاتر اسناد رسمی می تواند با کد رهگیری مراحل کار را پیگیری کند.

وی تصریح کرد: این مرحله از طرح ساماندهی بازار مسکن دولت به عنوان یک کار محوری به وزارت بازرگانی محول شده که به سرعت در حال انجام و پیگیری است.

به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این سامانه شروع به کار کرده و آرام آرام ثبت اطلاعات در حال انجام است. مراحل ثبت از طریق بنگاه های مشاور املاک در حال انجام است و در سامانه ثبت شده و هماهنگی های لازم با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز صورت گرفته است. وی اظهار داشت: مقدمات کار و نرم افزارهای مربوطه آماده شده است.
کد مطلب 720763

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