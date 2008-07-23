ایرادهای املایی و نگارشی اورهان پاموک کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان ترکیه، عثمان کمال در "بررسی زبان و اسلوب برف" که توسط انتشارات جمله وارد بازار کتاب شده، با ایرادهایی که به نحوه نگارش اورهان پاموک از نظر جمله بندی، بیان مطلب و سایر موارد گرفته، تفکر پاموک را "تفکر ویرگولی" خوانده است.

تصویر جلد رمان "برف"

این استاد دانشگاه درباره کتابش گفت: پاموک با توجه به اطمینانی که به خودش داشته، در نوشته هایش به خیلی چیزها پایبند نبوده است. مثلا او از جمله های بسیار بلند و گاه از عبارتهای تکراری و زاید استفاده کرده است. در زبان ترکی درست نوشتن و املا از اهمیت زیادی برخوردار است در حالی که بسیاری از واژه های رمان "برف" که من تک تک آنها را استخراج کرده ام، با واژگان مصوب راهنمای زبان ترکی سازگار نیست ضمن اینکه غلط های فاحشی هم در نقطه گذاری ها وجود دارد.

عثمان کمال کایلار اضافه کرد: از دیگر ویژگی های نوشتارهای پاموک داشتن "تفکر ویرگولی" است، یعنی اینکه مدام از ویرگول استفاده کرده است. این کار هیچ فن و تکنیکی نیست و فقط می توان آن را سبک خاص پاموک دانست.

نقد مفصل رمان برف در 389 صفحه منتشر شده است.

رمان "برف" برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ در ترکیه منتشر و بعد از آن به انگلیسی نیز ترجمه شد. پاموک در این رمان تقابل اسلام گرایان ترکیه با لائیک ها را به قلم آورده است. وقایع رمان در دهه ۱۹۷۰ میلادی در شهری به نام کارس در شرق ترکیه می گذرد. روزنامه نگاری که سابقا چپ گرا بوده، بعد از سال ها پناهندگی در کشور آلمان به ترکیه بازمی گردد و به سفارش مسئولان روزنامه جمهوریت برای گزارشی از پدیده خودکشی دختران به شهر کارس سفر می کند. در کارس برف شدیدی می بارد که تمام راه های ارتباطی با دیگر شهرها را مسدود کرده است. یک گروه تئاتری چپ گرا به همراهی فرمانده نظامیان شهر کارس کودتا می کنند و حکومت را دست می گیرند و به قلع و قمع اسلام گرایان می پردازند و ...