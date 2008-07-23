براون زیر تیغ مخالفین جنگ قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، " دیوید کمرون" رهبر حزب محافظه کار انگلیس گفت:" گوردون براون نخست وزیر اکتبر سال گذشته از برنامه خود برای کاهش تعداد نیروها در جنوب عراق تا رقم دو هزار و 500 نفر در بهار سال جاری خبر داد، اما حالا بیش از چهار هزار نیروی زن و مرد انگلیسی در عراق حضور دارند."

" نیک کلگ" رهبر حزب لیبرال دموکرات هم گفت:" از اینکه هنوز هیچ شفافیت یا جزئیات واقعی درباره زمان ترک ما از عراق وجود ندارد، متاسفم. وی افزود به نظر من یک چنین ابهامی درباره زمان خروج برای نیروهای ما، خانواده های آنها و البته خود عراقیها غیرمنصفانه است."

بیش از 50 هزار نیروی انگلیسی در مارس سال 2003 میلادی در کنار ارتش آمریکا در سرنگونی رژیم صدام حسین شرکت کردند

