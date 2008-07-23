2063 مدرسه آذربایجان غربی فاقد نمازخانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احمد محمود زاده صبح امروز در در شورا وکارگروه آموزش وپرورش استان افزود: این درحالی است که برخی از نمازخانه موجود مدارس نیز با تغییرکاربری به دلیل کمبود فضا به فضاهای آموزشی تبدیل شده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 430 روحانی به عنوان ائمه نماز جماعت در مدارس استان حضور می بابند که در این زمینه به 547 روحانی دیگر نیاز داریم.

وی به تشریح وضعیت مدارس غیر انتقاعی در استان اشاره کرد وبیان داشت: هم اکنون تا سال گذشته تنها 25مدرسه غیر انتقاعی دارای استاندارد آیین نامه 2800 در استان وجود دارد.

محمود زاده عدم وجود ساختمان واجد شرایط برابر ضوابط ایین نامه 2800 در شهرها،مشکل مکان یابی مناسب استقرار مدارس غیر انتفاعی فعال وعدم صدور تاییدیه فنی برای فضاهای مورد استفاده بر اساس ضوابط را از جمله چالش و موانع پیش روی مدارس غیر انتفاعی استان ذکر کرد و افزود: سهم دانش آموزان غیر انتفاعی در استان در طول برنامه چهارم توسعه 98/6 درصد تعیین شده که امروز 59/5درصد می باشد که 1/1 درصد از برنامه عقب هستیم.

وی در ادامه به تشریح شاخص های استان در سالهای برنامه چهارم توسعه پرداخت و گفت: متاسفانه در بسیاری از شاخص های از شاخص های ملی فاصله زیادی داریم که تلاش می شود هرچه زودتر این شاخص ها را ارتقا دهیم .

رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی با تاکید بر توسعه وتجهیز کتابخانه این نهاددر استان بر همکاری شهرداری در این زمنیه تاکید کرد.

معاون مشارکت های مردمی سازمان آموزش و پرورش استان هم با اشاره به طرح ساماندهی مدارس غیر انتفاعی استان اظهار داشت: در این راستا 43 هزار و730 متر مربع زمین برای ایجاد 32مدرسه غیرانتفاعی در سالجاری در نظر گرفته شده است که تعدادی در سال گذشته اجرایی ومابقی امسال اجرایی می شود.

اسماعیل رضوان دوست اضافه کرد: با اجرای این طرح تعداد مدارس استاندارد از نظر آیین نامه 2800 به 56 مدرسه خواهد رسید.

در خاتمه این نشست اختصاص دو درصد از پنج درصد بودجه فرهنگی شهرداری برای توسعه وتجهیز کتابخانه های آموزش و پروش استان، تشکیل کمیته مشترک بین سازمان آموزش و پرورش واداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی برای ساماندهی کتابخانه های استان، حمایت از مدارس غیرانتفاعی از محل بنگاههای اقتصادی زودبازده اقتصادی از موارد مورد تصویب در شورا و کارگروه بود.