کاهش 24 درصدی جرایم نیروهای مسلح در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت السلام محمد کاظم بهرامی پیش از ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه دادستان نظامی خراسان جنوبی با تأکید بر وجود نیروهایی سالم در قوای مسلح، تصریح کرد: نیروهای مسلح از ارکان مهم نظام هستند که در تأمین امنیت فردی، اجتماعی، شغلی و نسبی کشور نقش اساسی دارند.

وی مهم‌ ترین آفت قضاوت را مطابعت کردن از هوای نفس عنوان کرد و گفت: باید در مرحله اول برای پیشگیری از وقوع جرم بر اساس روش‌ های مختلفی که تعریف شده افراد را با قانون، انواع جرائم و عواقب آن آشنا و در مرحله دوم برخورد قضایی با حکمت و تدبیر انجام شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به فعالیت بیش از 300 قاضی در سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از برنامه‌ های اصولی و اساسی سازمان، آموزش قضایی قضات، یگان ‌های نظامی و انتظامی است.

وی رویکرد اصلی این سازمان را در سال جاری پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد و یادآور شد: در این ارتباط راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در اختیار فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی کشور قرار گرفته و با عملیاتی سدن آنها، شاهد کاهش بیشتری از جرائم نیروهای مسلح خواهیم بود.

حجت الاسلام بهرامی از اجرای سیستم مدیریت قضایی پرونده‌ ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح سطح کشور در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: رسیدگی به جرائم، آموزش برنامه‌ ها، پیشگیری از وقوع جرم و همچنین عملیاتی کردن اتوماسیون اداری مرکز کشور با شهرستان‌ها از جمله برنامه ‌های امسال سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور است.

در این جلسه، غلامرضا نصرتی به عنوان دادستان جدید نظامی خراسان جنوبی معرفی و از زحمات فریبرز حسینی دادستان سابق این استان تجلیل شد.