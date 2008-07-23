ایران از تجربیات اسلواکی در ادغام بانکها استفاده خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اتاق تهران، یحیی آل اسحاق در نخستین نشست بخش خصوصی ایران و اسلواکی با ابراز ناراحتی از کم فروغی رابطه ایران واسلواکی گفت: رابطه ایران و اسلواکی به مراتب کمتر از آن چیزی است که باید باشد؛ ولی شرایط و اقتضائات ایجاب می ‌کند تا این روابط بیش از پیش رشد یابد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: از آنجا که اسلواکی در سمت جهت‌ گیری به اقتصاد آزاد است، ایران می ‌تواند از تجربیات این کشور با توجه به پتانسیلهای بالقوه و بالفعل استفاده کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ایران اسیرقواعد اقتصاد دولتی است؛ ولی سیاست دولت بر آن است تا به سمت اقتصاد آزاد و خصوصی ‌سازی پیش رود و تعامل دولت و بخش خصوصی در حال ایجاد فضای مناسبی برای فرآیند خصوصی ‌سازی است که سرمایه‌ گذاران اسلواکی می ‌توانند از این فضا و فرصت استفاده کنند.

به گفته آل اسحاق، با توجه به توافق صورت گرفته با رئیس اتاق ایران، قرار است اتاق تهران با اتاق بازرگانی پایتختهای کشورهای دنیا به ویژه اروپا تعامل و همکاری مشترک تجاری و اقتصادی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اتاق تهران با ایجاد بسترها و زیرساختهای مناسب برای فعالیتهای بازرگانی یک اتاق عملیاتی و اجرایی است و امید می رود انعقاد توافقنامه‌ ها به مرحله اجرا و عملیاتی در آید.

این مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: ایران می تواند در زمینه ‌های صنایع غذایی، صنایع فلزی، قطعات خودرو و جهانگردی همکاری مشترک و مناسبی با اسلواکی داشته باشد، صد در صد بانکهای اسلواکی خصوصی هستند و در این راستا می ‌توان از تجربه این کشور در بخش ادغام بانکها و جراحی های مالی واقتصادی استفاده کرد.

وی گفت: درآمد سرانه بالای 20 هزار یورو، میزان رشد ناخالص داخلی تا 10 درصد، کاهش تورم از 12 درصد به 3 درصد و کاهش قابل توجه نرخ بیکاری درکشور اسلواکی می ‌تواند الگوی قابل توجهی برای مدیریت اقتصادی ایران باشد.