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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۲۸

شب گذشته صورت گرفت؛

دستور بهبهانی برای حل مشکلات فرودگاه امام

دستور بهبهانی برای حل مشکلات فرودگاه امام

مدیر کل فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) اعلام کرد سرپرست وزارت راه و ترابری در بازدید سرزده از این فرودگاه، خواستار اعلام مشکلات فرودگاه امام در قالب نامه ای مکتوب به وی برای حل آن مشکلات شد.

مهدی حمیدان پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مذاکرات انجام شده با سرپرست وزارت راه و ترابری مقرر شد تا طی نامه ای مشکلات موجود در این فرودگاه که عمتدا برون سازمانی است، مکتوب به وی اعلام شود تا از طریق ارگانهای ذیربط پیگیری شود.

وی همچنین از پیگیری سرپرست وزارت راه و ترابری برای رفع مشکل شلوغی گیتهای کنترل گذرنامه این فرودگاه خبر داد. حمیدان پور افزود: در نیمه شب گذشته، هنگام مراجعه سرپرست وزارت راه و ترابری به فرودگاه امام وضعیت صفها طبیعی بود اما مشکل موجود در این زمینه به اطلاع وی رسید.

مدیر کل فرودگاه امام خمینی (ره) افزود: در ساعت مراجعه بهبهانی وضعیت صفهای این فرودگاه طبیعی بود اما وضعیت شلوغ این فرودگاه و نارضایتی مردم به اطلاع وی رسید. حمیدان پور ابراز داشت: رفع مشکل شلوغی صفهای گیت فرودگاه امام نیازمند همکاری تمام دستگاه های ذیربط است.

کد مطلب 720806

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