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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۵۳

نگاه جبهه ای در کار مساجد تاثیرگذاری را تقویت می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: یک پژوهشگر و مورخ گفت: نگاه جبهه ای در کارهای فرهنگی مساجد تاثیرگذاری را در مخاطبان تقویت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، یعقوب توکلی پیش از ظهر امروز در همایش فرهنگی آموزشی اندیشه های آسمانی افزود: مسجد مظهر مدنیت توحیدی است و این مهم باید در تعامل میان کانونها، پایگاههای بسیج، هیئت امنا و ائمه جماعات مساجد اتفاق بیفتد و اگر این بخش به سوی رقابت سازمانی و رفتاری پیش برود از وظیفه اصلی خود باز می مانند.

وی با تشریح دو نگاه بازاری و جبهه ای در تعامل گروه های مسجدی اظهار داشت: در رفتار بازاری گروه های مسجدی در یک رقابت می خواهند از یکدیگر پیشی بگیرند اما در نگاه جبهه ای ضعف یک گروه به ضرر همه تمام می شود و با همپوشانی، گروه ها به طور جمعی برای رسیدن به اهداف فرهنگی تلاش می کنند.

این پژوهشگر علوم دینی در جمع برگزیدگان کانونهای مساجد افزود: کشمکش بر سر مسائلی که زمینه تظاهر دنیوی را به دنبال دارد مانع رشد فرهنگی مسجد است و باید به این واقعیت برسیم که اگر گروهی در مسجد پیشرفت کند جمع مسجدی ها نیرومند می شوند.

وی با تشریح نقش تاریخی مساجد در اسلام اظهار داشت: مساجد کانون همه تصمیم گیریها و رهبری ها بوده اند و راه اندازی مکانهایی چون دارالعماره و دارالحکومه به نوعی امور حکومتی را از مساجد جدا کردند.

توکلی خاطرنشان کرد: در کنار مساجد قدیمی حجره هایی وجود داشت که اصلی ترین مراکز آموزش علوم اسلامی و کانون معرفت دینی بوده اند.

وی افزود: برنامه ریزی برای جهاد، اداره جامعه اسلامی، خدمات اجتماعی و هرگونه فعالیت در حوزه امور دینی و اجتماعی در مسجد انجام می شده که این نقش مسجد امروز کم رنگ شده است.

به گفته این استاد حوزه و دانشگاه امروز اصلی ترین کار مسجد، فعالیتهای فرهنگی است.

وی تصریح کرد: مسجد در اسلام و معبد در ادیان دیگر مظهر اجتماع برای عبادت خداوند است اما آنقدر که در اسلام بر مکان و بنای مسجد تاکید شده، در دیگر ادیان مورد توجه قرار نگرفته است.

کد مطلب 720811

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