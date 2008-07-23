900 استاندارد تربیت مربیان در کرج تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ناصر شمس، صبح امروز در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: این استانداردها با همکاری استادان دانشگاهی، کارشناسان صنعت و مربیان مرکز تربیت مربی بازبینی و تدوین شده و همچنین نظام آموزش مربیان این مرکز همسان با نظام آموزشی کشورها پیشرفته دنیا شده است.

این مسئول افزود: 600 مرکز فنی و حرفه ای دولتی، 13 هزار آموزشگاه آزاد، دو هزار و 500 پایگاه روستایی، هزار پایگاه سیار ترویج آموزش فنی و حرفه ای در کشور فعال است که این آموزشگاه به طور میانگین سالی سه میلیون متقاضی را آموزش می دهند.

وی خاطرنشان کرد: مرکز تربیت مربی کرج نیز که به نوبه خود در میان کشورهای منطقه در جایگاه متناسبی قرار دارد، سالانه 10 هزار نفر مربی را آموزش می دهد.

شمس یادآور شد: مرکز تربیت مربی کرج در سال جاری که به نام نوآوری و شکوفایی نامگذاری شده است، توسعه نرم افزاری این مرکز را در دستور کار قرار داده و در تلاش است تا کیفیت آموزشی را بیش از این افزایش دهد.

وی عنوان کرد: به منظور توسعه نرم افزاری و ارتقا سطح آموزشی مربیان این مرکز تاکنون مربیانی از کشورهای آلمان، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا و هند برای تدریس به مربیان به کرج سفر کرده اند.

این مسئول با اشاره به استمرار مباحث آموزشی افزود: در چهار ماه اول امسال یک میلیون و 200 هزار نفر ساعت آموزش فنی حرفه ای برای مربیان کل کشور انجام شده است که 900 هزار نفر ساعت آن مربوط به مرکز تربیت مربی کرج بوده و این آمار معادل کل آموزشهای سال 86 بوده و این امر نشان دهنده افزایش حجم دوره ها است.