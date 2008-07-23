مدیر خانه نشریات دانشجویی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن اسلامی طی حکمی علی‌ اکبر حسینی سده را به سمت مدیرخانه نشریات دانشجویی منصوب کرد.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم در این حکم هفت اولویت کاری را جهت ساماندهی مطلوب نشریات دانشجویی تعیین کرده است.