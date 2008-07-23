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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۱۴

مدیر خانه نشریات دانشجویی منصوب شد

مدیر خانه نشریات دانشجویی منصوب شد

مدیر خانه نشریات دانشجویی طی حکمی از سوی مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن اسلامی طی حکمی علی‌ اکبر حسینی سده را به سمت مدیرخانه نشریات دانشجویی منصوب کرد.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم در این حکم هفت اولویت کاری را جهت ساماندهی مطلوب نشریات دانشجویی تعیین کرده است.

کد مطلب 720827

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