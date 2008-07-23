تمدن در گفتگو با مهر : روال دولت در معرفی وزیر اقتصاد قانونی است/ معرفی وزیر کشور در زمان مقرر

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان این مطلب اظهارداشت : موضوع به این شکل نبود که دولت به عمد وزیر پیشنهادی را معرفی نکند و سپس از مقام معظم رهبری برای تمدید مدت سرپرستی صمصامی کسب اجازه نماید.

وی افزود: در مورد زمان معرفی وزیر اقتصاد برداشت مجلس این بود که 28 تیرماه مهلت سرپرستی پایان می یابد و از آن زمان خلائی در وزارتخانه به وجود می آید اما از طرف دیگر دولت معتقد است که سوم مردادماه این مهلت به پایان می رسد.

مشاور رئیس جمهور تاکید کرد: بنابراین در این موضوع اختلاف بر سر تاریخ معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس از سوی دو قوه موجب کسب اجازه تمدید از رهبر معظم انقلاب شد.

تمدن خاطرنشان کرد: دولت طبق روال قانونی پیش رفته است و ایرادی به این کار دولت وجود ندارد.

وی همچنین در مورد معرفی وزیر کشور نیز یادآور شد: وزیر پیشنهادی کشور به طور قطع پیش از پایان مهلت قانونی به مجلس معرفی خواهد شد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس 26 مردادماه به مدت 2هفته به تعطیلات تابستانی خواهند رفت درحالی که حکم سرپرستی مهدی هاشمی در تاریخ 28 اردیبهشت از سوی رئیس جمهور صادر شده است و 28 مرداد این مهلت به پایان خواهد رسید.

نمایندگان مجلس ابراز امیدواری می کنند وزیر پیشنهادی کشور قبل اتمام مهلت قانونی به مجلس معرفی شود تا امکان بررسی برنامه ها و صلاحیت وزیر پیش از آغاز تعطیلات مجلس وجود داشته باشد.

حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اینکه آخرین جلسه علنی مجلس پیش از تعطیلات تابستانی 23 مرداد ماه برگزار می شود گفت :‌ با احتساب مهلت 10 روزه که برای بررسی برنامه و برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی مورد نیاز است، می بایست گزینه مورد نظر رئیس جمهور برای وزارت کشور حداکثر تا روز 13 مرداد به مجلس معرفی شود تا دوباره به کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب و صدور حکم حکومتی در رابطه با تمدید مهلت سرپرستی نیاز نباشد.