ترسيم آنچه كه برمنجي گذشت

واپسين ساخته جنجال برانگيز " مل گيبسون " با جان گرفتن اين واژه ها برروي پس زمينه تاريك پرده سينما آغازمي شود وفيلم درهمان فصل ابتدايي اش مخاطب را به انديشيدن پيرامون آنچه كه روح اين واژه ها را تشكيل مي دهد ، دعوت مي كند.

نخستين سكانس پررمزو راز فيلم مصيبتهاي مسيح نمايانگرمردي است كه دردل تاريكي شب گام برمي دارد.صداي رازو نياز وي با پروردگارتنها نجوايي است كه سكوت هراسناك جنگل را درهم مي شكند.

مرد آشفته با پرودگارسخن مي گويد وكارگردان درخلال مونولوگهاي وي اساسي ترين مباحث فيلم را مطرح مي كند: آيا يك مرد به تنهايي مي تواند تمامي بارگناه را تحمل كند .آيا شانه هايش سنگيني باررا تاب مي آورد.درحقيقت تمامي فيلم 127 دقيقه اي مصيبتهاي مسيح تلاشي است براي پاسخ دادن به اين پرسش وترسيم رنجهاي يك فرستاده درواپسين روزحياتش.

مل گيبسون با انتخاب نام ابهام برانگيز Passion of the Christ ذهن مخاطب را به مبارزه دعوت مي كند. گرچه بسياري ازفرهنگهاي لغت ازواژه Passion به عنوان شرح عذاب ائمه وشرح مصيبتهاي مسيح ياد مي كند، ساختارفيلم درجهت القاي مفهوم ديگراين واژه مبني برشور، عشق واحساسات بي پايان منجي نسبت به سايرمخلوقات پرودگاراست.

دراين ميان فيلمنامه اي كه توسط " بنديكت فيتزجرالد " و" مل گيبسون " تنظيم شده چگونگي زيرسوال بردن ماهيت مسيح توسط خاخام هاي يهود ، به سخره گرفتن معجزه هايش وانكاروي توسط حواريونش را درمحوريت دارد. اما آنچه كه به فيلم مصيبتهاي مسيح وجهي متمايزبخشيده استفاده هوشمندانه فيلمسازازعناصري است كه مدت طولاني ازحياتشان مي گذرد ومي توان گفت كه رفته رفته توسط صنعت فيلمسازي به فراموشي سپرده مي شوند.

مل گيبسون با تاكيد برصحنه هاي اسلوموشن ، ميزان تاثيرگذاري نماهاي شكنجه را افزايش داده وبا بكارگيري استادانه ازفلاش بكها گفتگوهاي شام آخررا مرورمي كند.

تاكيد كارگردان به استفاده اززبان ابري به فيلم وجهي واقع گرايانه بخشيده وميزان همذات پنداري مخاطب را با شخصيتها افزايش مي دهد.

ازسوي ديگرموسيقي كه توسط جان دن باي تنظيم شده به زيبايي با تصاويرفيلمبرداري شده توسط كاليب دي چانل تلفيق مي شود وازمصيبتهاي مسيح فيلمي به ياد ماندني مي سازد.

مي توان گفت كه شباهت اين موسيقي با مرثيه هاي شرقي اعجازبرانگيزاست واين ويژگي ازديگرنقاط قوت فيلم به شمارمي رود.

بي ترديد مصيبتهاي مسيح شخصي ترين فيلم بازيگروكارگرداني است كه با ساخت آثاري چون "مرد بدون چهره" و"شجاع دل" ميزان توانايي اش را درگونه سينمايي درام واكشن به بوته آزمايش گذاشت وبا خلق فيلم مصيبتهاي مسيح ازبوته آزمايش فيلمهاي حماسي - مذهبي سرافرازبيرون آمد.

بايد درانتظارفيلمهاي بعدي اين كارگردان بود چرا كه مصيبتهاي مسيح نويد بخش ظهورفيلمسازي است كه درك درستي ازوقايع تاريخي ومذهبي داشته وبه مدد رسانه سينما، براي ثبت آنها تلاش مي كند.

خبرگزاري "مهر" - سارا پاك ضمير

