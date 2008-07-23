مشارکت مردمی در عرصه مبارزه با مواد مخدر مهمترین اصل است

به گزارش خبرنگار مهر درهمدان، عبدالحسین مرادی پیش از ظهر امروز در جلسه اتاق فکر اعتیاد استان که با حضور دبیران تشکلهای غیردولتی فعال در زمینه مبارزه با اعتیاد در سالن اجتماعات فرمانداری همدان تشکیل شد، اظهار داشت: باید مشکلات به درستی شناخته شوند تا تصمیم گیری بر مبنای آنها صورت گیرد.

وی معضل موادمخدر را معضلی جهانی برشمرد و با اشاره به نقش موثر سازمانهای مردم نهاد در عرصه مبارزه با موادمخدر عنوان کرد : تشکیل گروه های کارشناسی در حوزه های مختلف در زیرمجموعه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در این زمینه موثر خواهد بود .

وی با اشاره به تأثیر اطلاع رسانی در عرصه مبارزه با موادمخدر و با بیان اینکه تاثیرگذارترین رسانه ها صدا و سیما است، گفت: 18 تشکل در استان همدان در زمینه مبارزه با موادمخدر فعالیت می کند که از این تعداد هفت تشکل در حوزه درمان و ترک اعتیاد و بقیه در بخشهای فرهنگی و پیشگیری فعالیت دارند .

مرادی با اشاره به عضویت پنج هزار نفر در تشکلهای فعال در زمینه مبارزه با اعتیاد در استان همدان خاطرنشان کرد : باید از منابع رسانه ای استان همدان در اطلاع رسانی به خانوده ها در خصوص معضل اعتیاد استفاده کرد .

وی با بیان اینکه خانواده فرد معتاد بیشتر از شخص معتاد در معرض آسیب قرار دارد، افزود : والدین باید برخورد خود را با جوانان و نوجوانان تغییر دهند و آنها را از پیامدهای مصرف موادمخدر آگاه کنند .

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان اظهار داشت : باید نخبه هایی که در سیستم دولتی نیستند نیز به این عرصه فراخوانده شوند تا تصمیم گیری ها به درستی انجام شود .

عبدالحسین مرادی شناسایی مخاطبان را مورد تایید قرار داد و خاطرنشان کرد : با اولویت بندی مشکلات، مسائل سریع تر حل می شود .