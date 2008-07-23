بیماری جدید حفره بینی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان "دانشگاه و پلی کلینیک باری" نوع جدیدی از بیماریهای حفره بینی را در سطح سلولی کشف کردند.

این محققان که نتایج یافته های خود را در "ژورنال بین المللی ایمنی شناسی و داروشناسی" منتشر کرده اند، نشان دادند که علائم این بیماری شباهت بسیاری به بیماری "ورم آلرژیک غشای مخاطی بینی" (allergic rhinitis) دارد با این تفاوت که این بیماری جدید علائم شدیدتری را نشان می دهد و در تمام طول سال وجود دارند.

به این دلیل کیفیت زندگی بیمارانی که از این آسیب رنج می برند در شرایط نامناسبی قرار می گیرد و درصورتی که این بیماری تشخیص و معالجه نشود در طول زمان به تدریج ایجاد آسم و پولیپ بینی می کند.

به گفته این محققان، آزمایش سلول شناسی بینی آزمایشی ساده، سریع و بدون درد است که امکان انجام آن حتی در سنین کودکی نیز میسر است. این آزمایش میزان مخاط بینی را نشان می دهد. با این روش می توان به موقع این بیماری را تشخیص داد.

دانشمندان ایتالیایی در این خصوص توضیح دادند: "حضور سلولهای ویژه ای روی سطح مخاط بینی که ماستوسیتها و اوزینوفیلها نام دارند و هرگز در افراد عادی دیده نمی شوند در آزمایش آلرژی شناسی امکان تشخیص این بیماری جدید را فراهم می کنند."

این محققان نام این بیماری را "نارسما" (ورم غشای مخاطی غیر آلرژیک اوزینوفیل- ماستوسیتی) گذاشته اند.

نارسما به تمام سنین آسیب می رساند و در حدود 10 درصد از موارد به صورت خانوادگی شایع می شود.