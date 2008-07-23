افزایش 20 درصدی مالیات پزشکان بی عدالتی است

دکتر مسعود مسلمی فرد با اشاره به توافق صورت گرفته برای دریافت مالیات از جامعه پزشکی، به خبرنگار مهر گفت: در هیچ جای دنیا، مالیات را بر اساس شغل نمی گیرند.

وی با عنوان این مطلب که دریافت مالیات بر اساس مدرک نمی تواند عادلانه باشد، افزود: برخی پزشکان در طول هفته فقط دو روز به مطب می روند و برخی روزانه چندین بیمار ویزیت می کنند و عده ای هم هستند که شاید کمتر از چند بیمار داشته باشند بنابراین نباید همه این پزشکان به یک اندازه مالیات بدهند.

مسلمی فرد با تاکید بر اعتراض انجمن پزشکان عمومی کشور در خصوص توافق صورت گرفته میان سازمان نظام پزشکی و اداره مالیات، گفت: افزایش 20 درصدی دریافت مالیات از پزشکان در حالی صورت می گیرد که دولت فقط 5/2 درصد افزایش تعرفه را در نظر گرفته است.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور ادامه داد: هیچ تناسبی بین افزایش مالیات و تعرفه پزشکان وجود ندارد و این نوعی بی عدالتی است.

وی با اشاره به توافق های پشت پرده برای دریافت مالیات از جامعه پزشکی بر اساس مدرک، افزود: جامعه پزشکی نسبت به این قبیل توافق ها معترض بوده و چنین تصمیماتی را نمی پذیرد.