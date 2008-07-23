برگزاری بیش از 670 برنامه فرهنگی در یکی از مناطق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباسی مدیر فرهنگی هنری منطقه 17 با اعلام مطلب فوق گفت: اوقات فراغت فرصت مناسبی است برای توانمندسازی، تقویت خلاقیت و گسترش شادابی و نشاط اجتماعی در بین کودکان، نوجوانان و جوانان. مراکز فرهنگی هنری منطقه 17 نیز بر اساس نیازسنجی، طرح ها و برنامه های متنوعی را برای تمام گروه های سنی تدارک دیده است.

رئیس فرهنگسرای اقوام از اوقات فراغت به عنوان فرصت طلایی برای شهروندان یاد کرد و افزود: مشارکت مردم و نهادهای محلی در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری نقطه عطفی در جشنواره تابستانه امسال خواهد بود.

عباسی ضمن تشریح این برنامه ها تصریح کرد: برنامه های فرهنگی هنری منطقه 17 در دو بخش انگیزشی پرورشی و آموزشی در قالب کارگاه آموزشی مهارت های زندگی، ارتباط موثر، آداب همسایگی، خدمات مشاوره روان شناسی و حقوقی، سلسله نشست ها، همایش، جشن ها و جشنواره ها و... برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: در جشنواره تابستانی 87 با توجه به قشر جوان منطقه و شناسایی علایق و نیازهای آنها دوره های مختلف فیلمنامه نویسی، نمایشنامه نویسی، نشستهای ادبی با حضور نویسندگان برتر، کنسرت های موسیقی، نمایش های میدانی، نمایشگاه آثارهنری و برنامه های ویژه کودکان در قالب جشنواره کودک، ایستگاه های نشاط، یک روز شاد قرآنی و... پیش بینی شده است.

رئیس فرهنگسرای اقوام همچنین از اجرای برنامه های هویتی اقوام از قبیل جشنواره شعر و موسیقی حماسی، همایش شعر و موسیقی آذری، معرفی و نقد کتاب و... خبر داد.