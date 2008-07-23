حذف تاکسی های گردشی طی 3 تا 5 سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین تیموری کرمانی با بیان این مطلب اظهار کرد: براساس طرح جامع حمل ونقل و ترافیک تهران در نحوه خدمات رسانی تاکسی ها تغییراتی ایجاد خواهد شد که بر این اساس تاکسی های گردشی حذف خواهند شد و تمام تاکسی ها در قالب تاکسی های خطی، تلفنی و ویژه خدمات رسانی خواهند کرد.

وی افزود: در این راستا طی 2 سال گذشته حدود هزار و 500 تاکسی گردشی از ناوگان حمل ونقل عمومی حذف شده و این روند به مرور ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همچنین در مورد برخورد با رانندگانی که بیش از نرخ تعیین شده از مسافران کرایه دریافت می کنند ، گفت: از ابتدای سال از طریق 16 هیئت انضباطی با 218 راننده متخلف برخورد شد که این افراد بیش از نرخ تصویب شده کرایه دریافت می کردند.

وی افزود: از بین رانندگان متخلف 23 نفر خلع ید شدند و ابطال 2 کارنامه، 56 تعویض خط و عدم ارایه خدمات به 17 راننده از دیگر اقداماتی بود که در برخورد با این رانندگان صورت گرفت.



