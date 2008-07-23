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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۵۶

رئیس جمهور از پروژه احداث جاده یاسوج - بابامیدان بازدید کرد

رئیس جمهور از پروژه احداث جاده یاسوج - بابامیدان بازدید کرد

دکتر احمدی نژاد ظهر امروز از پروژه جاده در حال ساخت یاسوج - بابامیدان بازدید کرد و در جریان مشکلات و موانع موجود قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان کهگیلویه و بویر احمد، دکتر احمدی نژاد دقایقی پیش از پروژه جاده ای در حال ساخت یاسوج - بابامیدان بازدید کرد و در جریان مشکلات و موانع موجود قرار گرفت.

رئیس جمهور همچنین در این بازدید با مهندسین این طرح گفتگو کرد.

 جاده یاسوج - بابامیدان دارای 8 تونل بزرگ است و این جاده یاسوج را به استان فارس متصل می کند و همچنین باعث می شود که شیبهای خطرناک و صعب العبوری که در جاده های قدیم وجود داشت از مسیر خارج شده و خطرات مرگ و میر و تصادفات در این جاده از بین برود.

رئیس جمهور در این بازدید با کارگران مشغول به کار و فعالیت در این پروژه جاده ای گفتگو کرد و کارگران مشکلات خود را با دکتر احمدی نژاد در میان گذاشتند.

کد مطلب 720867

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