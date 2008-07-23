مشهد باید تابلوی تمام نمای فرهنگ رضوی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید جلال حسینی ظهر امروز در آستانه مسابقات بین المللی قرآن کریم در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: مشهد به عنوان دومین کلان شهر مذهبی جهان برای میزبانی چنین مسابقاتی دارای ویژگی های منحصر به فردی است که مهمترین آن، همجواری با بارگاره مقدس امام رضا (ع) است.

وی با اشاره به اینکه مشهد از گذشته تاکنون، مرکز تربیت و پرورش قاریان ممتاز و بین المللی بوده است، تاکید کرد: فرهنگ قرآنی و نوع رفتارها باید به صورت زنده و جاری و به گونه ای که متناسب با شان مجاورت با مرقد مطهر امام رضا (ع) است در مظاهر زنده شهر مثل خیابانها، کوچه ها، میادین شهر، بازارها، موزه ها و اماکن متبرکه کاملا محسوس و ملموس باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قاریان بین المللی به عنوان سفیران قرآنی در شهر مقدس مشهد حضور پیدا می کنند گفت: شهر مشهد باید تابلوی تمام نمای فرهنگ قرآنی و رضوی باشد به گونه ای که تمامی اماکن و میادین حضور این سفیران در شهر مشهد باید مزین به پیامهای قرآنی و شعائر اسلامی باشد.

سید جلال حسینی به عنوان بنیانگذار دارالقرآن در شرح فعالیتهای این مرکز بیان داشت: دارالقرآن حدود پنج سال است که به صورت جدی در مشهد فعالیت دارد و برنامه هایی نظیر آموزش قرآن، برگزاری کارگاههای آموزشی متناسب با موضوعات روز، برپایی محافل قرآنی و نهج البلاغه، برگزاری جلسات تفسیر و ترتیل در سه نوبت توسط قاریان ممتاز و بین المللی، برپایی کلاسهای آموزشی و هنرهای مرتبط با قرآن نظیر خطاطی، معرق و نقاشی از داستانهای قرآنی که برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.

بیست و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از 8 تا 15 مرداد ماه جاری در شهر مقدس مشهد برگزار می شود.