عصبانیت پاکستان از اقدام یکجانبه آمریکا علیه شبه نظامیان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اینترنشنال هرالد تریبون نوشت: اظهارات محکم مقامهای آمریکایی مبنی بر احتمال مداخله یکجانبه علیه القاعده و طالبان در پاکستان در حال ایجاد نگرانیهای روزافزونی در مطبوعات و مقامهای دولتی پاکستان است. این مقامها هشدار می دهند که یک چنین اقدامی می تواند نتیجه عکس داشته باشد.

" جین پرلتز" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: مطبوعات پاکستان هفته گذشته پر از تفسیرهایی بود که درباره حملات آمریکا بدون اجازه پاکستان که به شعله ور شدن احساسات ضد آمریکایی و تضعیف دولت غیرنظامی در این کشور منجر می شود، هشدار داه بودند. یک مقام ارشد دولت پاکستان هم اعلام کرد که حملات آمریکا " اغتشاش" ایجاد خواهد کرد.

در ادامه این مطلب آمده است: هشدار در پاکستان درباره مداخله احتمالی آمریکا پس از دیدار غیرمنتظره " مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از اسلام آباد در 12 جولای ( 22 تیرماه) افزیش یافت. وی در آنجا با ژنرال " اشفق کیانی" رئیس ستاد ارتش ، " یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر و " پرویز مشرف" رئیس جمهور پاکستان دیدار کرد.

یک مقام ارشد پاکستانی آگاه گفت که مقامهای پاکستانی به مولن اطلاع دادند که اقدام یکجانبه آمریکا " زیانبار" خواهد بود و نتیجه آن " اغتشاش " است. اما آمریکاییها به جنبه منفی این اقدام اهمیتی ندادند. به گفته این مقام، پاکستانیها از مولن تجهیزات نظامی و تبادل به موقع اطلاعات را خواستار شدند .

