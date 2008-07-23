جز با حضور بخش خصوصی کسب موفقیت در حوزه گردشگری میسر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن پراور، ظهر امروز در دومین نشست کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی هرمزگان اظهار داشت: بخش خصوصی می تواند با همکاری مناسب مسئولان و دستگاهها میزان وسیعی از توسعه فرهنگی و گردشگری هرمزگان را به خود اختصاص داده و گامهای بزرگی برای ترویج و رونق بخشی این حوزه بردارد و همه مدیران در جای جای هرمزگان باید به گونه ای در جهت جلب و جذب مشارکت این بخش اقدام کنند.

وی گفت: طرحهای متعددی از سوی دولت برای رونق فعالیت بخش خصوصی در کشور مورد تصویب قرار گرفته و به تازگی با تصویب طرح واگذاری مناطق تاریخی به بخش خصوصی جهت رونق بخشی به این حوزه و توسعه بخشهای جنبی این مناطق زمینه برای فعالیت هر چه بیشتر فعالان سرمایه گذاری در هرمزگان نیز فراهم شده و می توان با هدایت مناسب طرحها به شهرهای شرقی و غربی هرمزگان نسبت به توسعه این بخش اقدام کرد.

پراور با اشاره به شش مصوبه سفر اول رئیس جمهور به هرمزگان عنوان کرد: سه مصوبه حالت اجرایی به خود گرفته و باید جهت عملیاتی شدن این سه پروژه در بخش توسعه گردشگری و احداث مجموعه های زیرساختی این حوزه به سرعت اقدامات لازم صورت گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان بر لزوم جدیت در برگزاری کارگروههای بخش گردشگری تاکید کرد و گفت: مدیران دستگاههای متعدد با جدیت مصوبات این کارگروه را پیگیری و نسبت به حضور دقیق در جلسات اقدام کنند.

وی با اشاره به ارائه 41 میلیارد ریال تسهیلات از محل بنگاههای زودبازده اقتصادی در سال 86 به طرحهای بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی استان هرمزگان بیان داشت: امیدواریم با سیاستهای جدید دولت در بخش بانکها شاهد رشد هر چه بیشتر ارائه تسهیلات به این بخش در سال جاری باشیم.

در بخش دیگری از نشست این کارگروه، پیمانکار طراحی و توسعه سایت دهکده گردشگری گنو به ارائه گزارشی در خصوص اجرای طرح بزرگ توسعه ای این مجموعه در ارتفاعات 15 کیلومتری شمال شهر بندرعباس پرداخت و مدیران متعدد دستگاههای اجرایی به بیان نقطه نظرات خود در خصوص اجرای این طرح پرداختند.