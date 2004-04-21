محمد حسن انصاريفرد: هدف تيم ملي فوتسال كسب تمام بهترين هاي آسيا براي ايران است

3محمد حسن انصاريفرد سرمربي تيم ملي فوتسال كشورمان پس از كسب سومين پيروزي پرگل تيمش مقابل كامبوج در گفت و گو با خبرنگار"مهر" ضمن بياناين مطلب افزود : بازيكنان ما در اين دوره از رقابتها بسيار آماده و قدرتمند ظاهر شده اند و با پيروزيهايي كه در سه بازي اخير بدست آورده اند تحسين همگان را برانگيخته اند.

انصاريفرد ادامه داد : كسب پيروزيهاي پرگل تيم ملي فوتسال ايران حريفان را برآن داشته تا به هر اقدامي متوسل شوند تا در مراحل بعدي با ايران روبرو نشوند. حتي برخي از تيم ها عمدا نتيجه را به حريف خود واگذار مي كنند تا حريف ايران نشوند.

سرمربي تيم ملي فوتسال كشورمان با تمجيد از بازي زيبا و قابل قبول بازيكنان اين تيم در ديدار برابر كامبوج تصريح كرد:برخلاف اينكه تصور مي شود تيم ملي فوتسال كامبوج تيم ضعيفي بود اما به نظر كامبوجي ها تيم خوب و آماده اي را به اين رقابهتا آورده بودند و در ديدار اول هنگ كنك را با هشت گل شكست داده بودند. آنها بازيكنان خوبي داشتند كه به شرايط كفپوش سالن هم آشنايي كامل داشتند و به راحتي در زمين حركت مي كردند.

انصاريفرد به حضور جوانان در ديدار برابر كامبوج اشاره كرد و افزود : در اين ديدار سعي كرديم از جوانان حاضر در تركيب تيم ملي فوتسال بيشتر استفاده كنيم. به همين خاطر بازيكنان مثل وحيد شمسايي و محمد رضا حيدريان را كمتر به بازي گرفتيم و بيشتر به جوانان ميدان دايم تا آنها را براي حضور در بازيهاي مهمتر آبديده كنيم.

سرمربي تيم ملي فوتسال كشورمان ادامه داد: در حال حاضر بهترين گلزن ، بهترين خط حمله و بهترين تيم از آن ايران است و هدفماناين است كه در پايان ششمين دوره اين رقابتها تمامي عناوين بهترين ها را به تيم ملي فوتسال ايران اختصاص دهيم.

محمد حسن انصاريفرد در پايان ابراز اميدوراي كرد كه تيم ملي فوتسال ايران بتواند به روند پيروزي هاي اخير خود تا كسب ششمين جام قهرماني ادامه دهدو با دست پر به ايران بازگردد.

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