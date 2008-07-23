اولین همایش آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مسئول موسسات کارآموزی آزاد اداره کل فنی و حرفه ای کردستان، ظهر امروز در این مراسم گفت: این همایش در راستای تبین سیاستهای جدید سازمان فنی و حرفه ای کشور و با هدف شناسایی پتانسیلهای بخش خصوصی در زمینه توسعه آموزشهای مهارتی برگزار شد.

صدیق محمدی افزود: تقویت و توسعه بخش غیردولتی با توجه به افزایش کیفیت آموزشی از جمله سیاستهای اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان در سال جاری به شمار می رود که تلاش خواهیم کرد با ارتباط و تعامل مناسب با آموزشگاه های آزاد زمینه های استفاده بهینه از تمامی ظرفیتهای استان را در بخشهای مختلف آموزشی و مهارتی فراهم کنیم.

وی عنوان کرد: متاسفانه تعداد آموزشگاه های بخش خصوصی در استان کردستان به هیچ وجه مناسب نیست و استان کردستان از لحاظ تعداد آموزشگاه یکی از استانهای آخر کشور به شمار می رود.

مسئول موسسات کارآموزی آزاد اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان بیان داشت: مشکل اصلی در استان کردستان عدم استفاده بهینه از توانمندیها و ظرفیتهای موجود است به گونه ای که در حال حاضر از این امکان آموزشی نیز که فراهم شده به شکلی مناسب و بهینه استفاده نمی شود.

وی با اشاره به نقش نظارت و بازرسی بر کار آموزشگاه های آزاد در استان کردستان خاطرنشان کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان از اواخر سال گذشته با تقویت تیمهای نظارتی خود بر فعالیت آموزشگاه های آزاد بازرسی دقیق تری به عمل آورده و تلاش خواهد کرد که این آموزشگاه را در زمینه ارتقاء و توسعه فعالیتهای خود کمک نماید.

در این همایش یک روزه مدیران و موسسان 100 آموزشگاه آزاد فعال در استان کردستان حضور داشتند و در پایان در جلسه پرسش و پاسخ با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان مهمترین مشکلات و موانع کاری خود را مطرح کردند.