ارزیابی سالانه آزمون دانشنامه پزشکی/ افزایش کیفیت آزمونهای شفاهی

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون دانشنامه یک آزمون ملی به منظور انتخاب اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی است و در همه سیستم های معتبر آموزشی دنیا در سطح ملی برگزار می شود.

وی اضافه کرد: بر اساس این آزمون عضو هیئت علمی که از منظر علمی بالاترین صلاحیت ممکن را در رشته خود احراز کرده و از مصادیق بارز نخبگی است برای تدریس در دانشگاههای علوم پزشکی انتخاب می شود که این شرایط تنها از طریق یک آزمون استاندارد سراسری و در سطح ملی تأمین خواهد شد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی یکی از موارد لازم برای ارتقاء سطح کیفی آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی را برگزاری هر چه بهتر آن نسبت به سال گذشته و برگزاری در فضای متفاوت از آزمون گواهینامه برشمرد و گفت: در آزمون دانشنامه، قبولی و مردودی اهمیت ندارد بلکه رتبه بندی و انتخاب اصلح مهم است و به همین دلیل باید با شیوه های معتبر این کار صورت گیرد.

مشاور وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اعتبار آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی در هر دوره، نسبت به دوره قبل ارتقاء می یابد و این ارتقاء با ابزار ارزیابی معتبر مورد سنجش قرار می گیرد تا بتوان بهترین داوطلبین در این آزمون به رقابت بپردازند.

وی اضافه کرد: افراد واجد شرایط عضویت در هیئت علمی در صورت احراز سایر صلاحیتها پس از موفقیت در این آزمون برای تصدی مسئولیتهای هیئت علمی معرفی می شوند و یک شخصیت کاملاً مطمئن و باثبات و برگزیده این مسئولیت را بر عهده می گیرد.

محققی یادآور شد: آموزشهای تخصصی و فوق تخصصی در نوک پیکان حرکت علمی کشور قرار دارد و بالاترین سطح رشته در کشور است. بلندترین و عالی ترین اهداف علمی که برای نظام آموزش عالی کشور ترسیم شده از طریق حرکت اصولی در این رشته ها تأمین می شود و از همین رو باید طراحی ها به گونه ای انجام شود که رشد آن را به طور دائم بدنبال داشته باشد.

وی با اشاره به برگزاری آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی گفت: برنامه های ارتقاء کیفیت آزمون شفاهی رشته های تخصصی و فوق تخصصی انجام شده و آزمون آسکی سال گذشته نیز مورد ارزشیابی قرار گرفت.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی اضافه کرد: نقاط ضعف آزمون آسکی سال گذشته راهیابی و نقاط قوت معرفی شد و برنامه ریزی هایی برای ارتقاء کیفیت، تأمین امنیت بیشتر محلهای برگزاری، استفاده از وسایل و ابزار بیشتر و پیشرفته تر، آموزش بیشتر ناظران آزمون و انتخاب نمایندگانی از هیئت های ممتحنه مختلف برای هماهنگی انجام گرفت.