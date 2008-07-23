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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۳۴

عرضه اولیه شرکت سیمان کردستان در 6 مرداد

مدیریت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران از عرضه اولیه شرکت سیمان کردستان در روز یکشنبه هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس توافق‌نامه امضا شده توسط سهامداران عمده شرکت سیمان کردستان، تعداد 21 میلیون و 60 هزار سهم (معادل 13 درصد) از سهام این شرکت ، برای نخستین بار پس از پذیرش و درج نام آن در فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌‌شود.

بر اساس این گزارش، از مجموع سهام قابل واگذاری، هشت درصد متعلق به شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر و 5 درصد دیگر متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری امید است.

شرکت سیمان کردستان با نماد "سکرد" در تابلوی فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد.

کد مطلب 720933

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