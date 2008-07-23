عرضه اولیه شرکت سیمان کردستان در 6 مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس توافقنامه امضا شده توسط سهامداران عمده شرکت سیمان کردستان، تعداد 21 میلیون و 60 هزار سهم (معادل 13 درصد) از سهام این شرکت ، برای نخستین بار پس از پذیرش و درج نام آن در فهرست شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه میشود.
بر اساس این گزارش، از مجموع سهام قابل واگذاری، هشت درصد متعلق به شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر و 5 درصد دیگر متعلق به شرکت سرمایهگذاری امید است.
شرکت سیمان کردستان با نماد "سکرد" در تابلوی فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد.
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