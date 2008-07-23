به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، آراض ضیایی، ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پروش شهرستان زنجان با اشاره به تشکیل کمیته ارتقا تحصیلی دانش‌ آموزان در آموزش و پروش افزود: این کمیته با برنامه‌ ریزی‌های خود موجب این موفقیت شد.

وی مشارکت دادن اولیا را در امور آموزشی و تربیتی فرزندان مهم دانست و ادامه داد: با ایجاد تعامل بین معلم و خانواده دانش ‌آموز، اولیا نه تنها در جریان رشد تحصیلی فرزندان خود قرار می ‌گیرند بلکه این امر باعث ارتقای سطح آموزشی، دانش ‌آموزان نیز می‌شود.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه 50 درصد دانش ‌آموزش استان در شهرستان زنجان به سر می‌برند، عنوان کرد: متأسفانه 40 درصد فضاهای آموزشی استان در شهرستان زنجان واقع است که امید است مسئولان ذی‌ربط در خصوص کمبود فضاهای آموزشی در شهرستان زنجان به نسبت دانش آموزان اقدام کنند.

در ادامه مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان در خصوص مصوبات جلسات قبل گزارشی ارائه داد.

ناصر احمدی در ادامه با اشاره به اینکه مشکلاتی در فضاهای آموزشی وجود دارد بر رفع مشکلات فضاهای آموزشی تخریبی تأکید کرد.