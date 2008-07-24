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۳ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۱۱

رئیس آگاهی کرمان:

جرایم اینترنتی در استان کرمان افزایش یافته است

جرایم اینترنتی در استان کرمان افزایش یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: سرهنگ علی قاضی زاده از افزایش جرایم و کلاه برداری اینترنتی در سال جاری در استان کرمان خبرداد.

سرهنگ قاضی زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری سه پرونده جرایم اینترنتی و تعداد بالغ بر 20پرونده کلاهبرداری مهم که ارزش یکی از این موارد به 360 میلیون تومان می رسد در استان کرمان روی داده است.

وی خاطر نشان کرد: یکی از راههای جلوگیری از کلاهبرداری اینترنتی نصب ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری و هوشیاری بیشتر در برخورد با آگهیها و پیشنهادهای مالی اینترنتی است.

رئیس آگاهی کرمان عنوان کرد: بسیاری از کلاهبرداری ها به وسیله تبلیغات اینترنتی انجام می شود در همین چارچوب بررسی سوابق شرکتها به خصوص در زمینه استخدام ضروری است.

وی با هشدار به والدین در زمینه چت کردن در محیطهای اینترنتی گفت: محیطهای چت برای آشنایی و سوء استفاده افراد سود جو مساعد است و باید در این زمینه نظارت بر کار فرزندان انجام شود.

سرهنگ قاضی زاده افزود: در بسیاری از موارد دختران فراری در همین محیطهای گفتگو اینترنتی با افراد سودجو آشنا شده اند و درنهایت از خانه های خود فراری شده اند.

کد مطلب 720941

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