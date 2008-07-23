70 درصد تعهدات آموزشی فنی و حرفه ای کردستان در اختیار بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نادر فخری، ظهر امروز در اولین همایش آموزشگاه های آزاد استان کردستان اظهار داشت: هم اکنون بیش از 70 درصد از تعهدات آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کردستان توسط بخش خصوصی اجرا می شود در حالی که کمتر از 20 درصد امکانات لازم را در اختیار دارند.

وی افزود: در شرایطی قرار داریم که آموزشگاه های آزاد استان کردستان با کمترین امکانات بیشترین خدمات را به مراجعه کنندگان خود ارائه می دهند که باید برای توسعه و تقویت بخش خصوصی بیش از گذشته به این آموزشگاه ها توجه شود.

وی عنوان کرد: توجه به آموزشگاه های خصوصی در استان کردستان به هیچ وجه قابل قبول نیست و به همین دلیل یکی از برنامه های کاری آموزش فنی و حرفه ای استان در سال جاری تقویت و توسعه آموزشهای بخش خصوصی است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان خاطرنشان کرد: اصلاح و ساماندهی ساختاری آموزشگاه های آزاد از یک سو و افزایش نظارتهای اداره کل فنی و حرفه ای کردستان از سوی دیگر می تواند در زمینه تقویت این بخش فعالیت کند.

فخری گفت: این سازمان آمادگی دارد 100 درصد تعهدات آموزشی خود را به بخش خصوصی واگذار نماید در صورتی که آموزشگاه های آزاد نیز بتوانند در زمینه توسعه و تجهیز خود به امکانات روز تلاش نمایند.

وی با اشاره به تعداد کم آموزشگاه های خصوصی در استان کردستان بیان داشت: هم اکنون کمتر از 110 آموزشگاه بخش خصوصی در استان کردستان فعالیت می کنند که به هیچ وجه مناسب این استان نیست و باید در زمینه افزایش کمی و کیفی آنها تلاش کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان یادآور شد: ارائه تسهیلات بانکی زودبازده و حمایت از برنامه های آموزشی بخش خصوصی در استان کردستان می تواند بخشی از مشکلات موجود در استان را در این زمینه رفع کند.

وی با اشاره به موفقیتهای اخیر جوانان کردستانی در المپیاد ملی مهارت در کشور گفت: امیدواریم در سالهای آینده شاهد کسب عناوین بهتری در این دوره از رقابتها باشیم.