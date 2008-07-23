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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۵۱

متکی:

روسیه سفید شریک خوب ایران برای حضور در بازارهای ثالث است

روسیه سفید شریک خوب ایران برای حضور در بازارهای ثالث است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار سفیر روسیه سفید با اشاره به آماده بودن زیر ساختهای توسعه همکاری دو کشور گفت: روسیه سفید می تواند شریک خوبی برای ایران جهت حضور در بازارهای ثالث باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویکتور ریباک سفیر جدید روسیه سفید امروز رونوشت استوارنامه خود را تسلیم منوچهر متکی وزیر امورخارجه کشورمان کرد.

 متکی در این دیدار اظهار داشت : اراده مسئولان دو کشور برای توسعه مناسبات سرمایه بزرگی است که می تواند چشم انداز روابط تهران و مینسک را بیش از پیش روشن و نوید بخش کند.

وی در ادامه گسترش همبستگی میان کشورهای در حال توسعه را از اهداف مشترک ایران و روسیه سفید توصیف کرد و افزود : دو کشور دارای منافع و نگرانیهای مشترک در قبال رویدادهای منطقه ای و بین المللی هستند.

 ریباک از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با سابقه دیرین تمدن و فرهنگ یاد کرد و گفت : سفر سال گذشته رئیس جمهوری اسلامی ایران به مینسک فتح باب جدیدی برای توسعه مناسبات بود و گزارش پیشرفت همکاریهای دو جانبه به طور منظم تهیه وتقدیم رئیس جمهور روسیه سفید می شود.

وی حجم پروژه های مشترک را 9/1 میلیارد دلار خواند و از روند اجرایی پروژه ها ابراز خرسندی کرد.

کد مطلب 720944

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