رویکرد مقامات فرودگاه به مسلمانان اسکاتلند نگران کننده است

به گرازش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، برخی از اعضای فدراسیون اسلامی – اسکاتلندی نسبت به این نوع از مصاحبه ها که مسلمانان در فرودگاه با آن رو به رو شده اند ابراز نگرانی کردند.

همچنین شب گذشته جلسه پرسش و پاسخی با حضور وزیر دادگستری اسکاتلند، نمایندگان پلیس و مسلمانان در مسجد گلاسکو برگزار شد.

رئیس بخش مبارزه با تروریسم انجمن افسران ارشد پلیس اسکالتند و آلن میلر از کمیسیون حقوق بشر اسکاتلند به همراه بشار مان مسئول مسجد مرکزی گلاسکو نیز در این نشست حضور داشتند.

دو سال پیش مسئول مسجد مرکزی گلاسکو اعلام کرد برخی از تاجران مسلمان فرودگاه گلاسکو را به علت رویکردهای تحقیر کننده آن تحریم کرده اند، اما از زمان انفجار یک اتومبیل بمب گذاری شده در ژوئن سال گذشته رویکردهای مقامات فرودگاه وخیم تر شده است.

حمزه یوسف مدیر روابط عمومی بنیاد اسکاتلندی اسلامی ابراز امیدواری کرد نتایج این نشست بتواند به بهبود درک میان جوامع کمک کند.

