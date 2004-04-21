بزرگترين لوله و اتصالات خطوط انتقال آب دريا ساخته شد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين اتصالات و لوله ها به منظور انتقال آب دريا براي سيستمهاي خنك كننده مجتمع پتروشيمي جم تا قطر 2400 ميلي ليتر ساخته و در حال نصب مي باشد.

همچنين در راستاي مشاركت شركتهاي پيمانكاري داخلي، قرارداد ساخت داخل آجر و ملات نسوز كوره هاي الفين پتروشيمي جم منعقد شد.

بر اين اساس قرارداد مذكور شامل ساخت 2 هزار متر مكعب انواع آجر و ملات نسوز در دو نوع استاندارد از طريق شركت اسپك (SPEC) با شركت هاي صنايع ديرگذار آمل ، آمل كربوراندم و صنايع كاني غير فلزي منعقد گرديد.

براساس اين گزارش با پيگيري شركت اسپك SPEC و همكاري شركت پتروشيمي مبين و مهندسين مشاور مربوطه مراحل بررسي فنيِ، انتخاب پيمانكار و انعقاد قرارداد خريد بزرگترين سيستم ميترينگ اسكله هاي 3 ، 4 ، 14 و 15 بندر پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه) منعقد شد.

گفتني است، شركت طراحي و مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي (SPEC) از شركتهاي زير مجموعه شركت ملي صنايع پتروشيمي است كه كار برنامه ريزي، هدايت و كمك به صنايع داخلي و ايجاد حلقه ارتباطي بين مجموعه صنايع پتروشيمي با شركتهاي داخلي را بر عهده دارد.



