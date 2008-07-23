تسریع در رسیدگی و برخورد با عوامل خاطی در ماجرای شیرخوارگاه بهزیستی زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نوذری ظهر امروز در بازدید از مرکز نگهداری شبانه ‌روزی کودکان مهر زنجان "وابسته به بهزیستی" از نزدیک در جریان موضوع کودکان آزاردیده قرار گرفت .

وی بر لزوم تسریع در رسیدگی همه‌ جانبه به ‌ابعاد مختلف حادثه تاکید کرد و خواستار بررسی تیم بازرسی سازمان بهزیستی کشور و ارائه گزارش تهیه ‌شده به استانداری شد .