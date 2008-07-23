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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۴۱

استاندار زنجان خواستار شد:

تسریع در رسیدگی و برخورد با عوامل خاطی در ماجرای شیرخوارگاه بهزیستی زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: قوام نوذری خواستار تسریع در رسیدگی و برخورد اداری و قضایی با عوامل خاطی در ماجرای شیرخوارگاه بهزیستی زنجان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نوذری ظهر امروز در بازدید از مرکز نگهداری شبانه ‌روزی کودکان مهر زنجان "وابسته به بهزیستی" از نزدیک در جریان موضوع کودکان آزاردیده قرار گرفت.

وی بر لزوم تسریع در رسیدگی همه‌ جانبه به ‌ابعاد مختلف حادثه تاکید کرد و خواستار بررسی تیم بازرسی سازمان بهزیستی کشور و ارائه گزارش تهیه ‌شده به استانداری شد.

به دنبال اخبار منتشره در خصوص کودک آزاری در یکی از مراکز نگهداری وابسته به بهزیستی زنجان، خدمه‌ مرکز "متهم به ‌آزار سه کودک" به ‌مرجع قضایی معرفی و مربی و مدیر مرکز نیز تا اعلام نظر نهایی مراجع قضایی از کار بر کنار و تعلیق شدند.

کد مطلب 720984

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