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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۲۷

24 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال ژاپن دعوت شدند

24 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال ژاپن دعوت شدند

سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن 24 بازیکن را به اردوی آماده سازی این تیم دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، این بازیکنان برای آمادگی بیشتر پیش از آغاز بازیهای انتخابی جام جهانی 2010 به اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ژاپن که از 28 ژوئیه (هفتم مردادماه) آغاز می شود، دعوت شده اند.

تاکشی اوکادا مربی ژاپن برای این اردو از بازیکنان اروپایی خود چشم پوشی کرده است. اوکادا بازیکنانی را که همراه تیم المپیک به چین اعزام می شوند را نیز در فهرست خود قرار نداده است.

تیم ملی فوتبال ژاپن در روز 20 اوت (30 مردادماه) طی دیداری دوستانه با اروگوئه روبه رو می شود. آنها در اولین بازی گروه یک انتخابی جام جهانی روز ششم سپتامبر (16 شهریورماه) با بحرین بازی می کنند.

کد مطلب 720986

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