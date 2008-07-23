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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۴۵

فرمانده نیروی هوایی ارتش:

امنیت در سایه ارتقاء توان رزمی و قدرت دفاعی میسر می شود

امنیت در سایه ارتقاء توان رزمی و قدرت دفاعی میسر می شود

امیر سرتیپ خلبان میقانی گفت : حفظ و صیانت از کیان اسلامی ، ارتقاء امنیت در تمامی عرصه ها و رسیدن به اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سایه ارتقاء توان رزمی و افزایش قدرت دفاعی کشو میسر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان دکتر احمد میقانی در همایش دفاع هوایی ناهمتراز که با حضور مقامات ارشد نیروهای مسلح و فرهیختگان نظامی و علمی کشور در سالن فرهنگی دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری برگزار شد گفت : نیروی هوایی ارتش با تکیه بر سلاح ایمان و بهره گیری از فناوریهای بومی فراتر از افکار وابسته به تجهیزات راهبردی موثر و کارآمد خویش را تعیین می نماید تا در عرصه های نبرد نامتوازن وناهمتراز با ایجاد سازوکارهای هوشمندانه و مبتکرانه به اهداف دفاعی خویش دست یابد.

وی در ادامه افزود : طرحهای مبتکرانه و استفاده هوشمندانه از نیروها وتجهیزات برای دستیابی به اهداف بزرگ جنگهای آینده را عرصه رقابت تاکتیکهای ناهمتراز نموده است. ماهیت متغیر جنگهای آینده تغییر اشکال نبرد به مفهوم تحول در اشکال نبرد و دفاع زمان ومکان نوع و راهیابی به کارگیری تسلیحات و حتی دگرگونی در گستره به کارگیری نیروها در صحنه نیروهای واقعی و مجازی را در پی خواهد داشت.

در همایش دفاع هوایی ناهمتراز در مجموع 89 مقاله در راستای محورهای همایش دریافت شد که پس از سیر مراحل داوری توسط هیئت داوران تعداد 36 مقاله جهت چاپ و در مجموعه خلاصه مقالات انتخاب گردید که از بین مقالات منتخب تعداد 20 مقاله درهمایش ارائه شد.

 این همایش با حمایت نیروی هوایی ارتش و موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) برگزار شد.

کد مطلب 720994

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