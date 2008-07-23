وزارت علوم توسعه کیفی را جستجو می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد زاهدی ظهر امروز در سی و ششمین همایش معاونان آموزشی دانشگاههای سراسر کشور از نظارت، ارزیابی و کنترل کیفیت به عنوان یکی از اهداف جدی در این وزارتخانه خبر داد و افزود: بدون وجود کیفیت در یک حد مشخص امکان ارتقا وجود ندارد از اینرو در اولین گام نظارت، ارزیابی و کنترل کیفیت واحدهای دانشگاهی هر استان به طور نظام مند و برنامه ریزی شده در دست اجراست.

وی تصریح کرد: این وزارتخانه از لحاظ توسعه کمی در سطح مطلوبی قرار دارد از اینرو قصد توسعه کمی نداشته و بالا بردن کیفیت را مد نظر دارد.

وی معاونت آموزشی را کلیدی ترین معاونت در این وزارتخانه و دانشگاه ها خواند و اظهار داشت: در چارت جدید وزارت علوم که به تازگی به تصویب رسید، چهار معاونت در نظر گرفته شده که معاونت آموزش عالی یکی از این معاونتهاست.

زاهدی ادامه داد: این معاونت اهداف متعددی از جمله بارور ساختن استعدادها، توانمندی، خلاقیت و نو آوری جوانان دانشجو را دنبال می کند.

وی معاونت فرهنگی را از دیگر معاونتهای تصویب شده اعلام کرد که تحقق هدف دانشگاه تمدن ساز را دنبال می کند و بیان داشت: دانشگاه تمدن ساز از لحاظ علمی و فناوری در سطح بالایی قرار دارد و تاثیرگذاری جدی بر مسائل فرهنگی کشور و جهان دارد.

زاهدی معاوت آموزشی را محور دانشگاه تمدن ساز دانست و خاطرنشان کرد: در راستای تحقق این هدف کمترین نقش را معاونت فرهنگی دارد زیرا نقطه آغاز در این راه تحول خواهی است و مدیریت آموزشی نیز نقطه شروع تحول خواهی است.

وی با بیان اینکه معاونت آموزشی، معاونتی تحول آفرین است، تاکید کرد: باید بازوهای مشورتی قوی در دانشگاه ها و در کنار معاونت آموزشی ایجاد شود تا این معاونت علاوه بر پاسخگویی به استاد و دانشجو، طرح و ایده ارائه داده و تحول آفرین باشد.

وزیر علوم ضمن تاکید بر کار آفرینی، پژوهشی را سودمند خواند که کار آفرین باشد و اظهار داشت: در این راستا معاونین آموزشی موظفند بازنگری در رشته های درسی، در همه حوزه های علمی و فنی را مد نظر داشته باشند.