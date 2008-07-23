سطح کشت محصولات بهاره و تابستانه در مینودشت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی، ظهر چهارشنبه در جلسه شورای کشاورزی این شهرستان افزود: از مجموع 57 هزار هکتار اراضی کشاورزی این منطقه، بیش از 10 هزار و 183 هکتار به زیر کشت مصولات بهاره و تابستانه رفت که در مقایسه با سال زراعی گذشته حدود 15 درصد کاهش دارد.

وی اظهار داشت: کاهش شدید بارش باران و کمبود آب زراعی دلیل اصلی کاهش کشت محصولات بهاره و تابستانه در این منطقه است.

حسینی خاطرنشان کرد: بیشترین مقدار اراضی منطقه به وسعت پنج هزار و 800 هکتار به زیر کشت بهاره شالی رفت و در بقیه اراضی نیز محصولاتی نظیر ذرت، سورگوم، ارزن و نباتات علوفه ای کشت شد.

وی ادامه داد: کاهش سطح کشت محصولات کشت بهاره و تابستانه در حالی است که میزان کشت محصولات زراعی و باغی در این منطقه بین 30 تا 50 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

حسینی تصریح کرد: باغداران منطقه امسال حدود 13 هزار تن محصولات باغی تولید کرده اند.

مدیر جهاد کشاورزی مینودشت ادامه داد: مناطق کوهستانی این شهرستان بهترین گزینه برای احداث انواع درختان مثمر بوده و کشاورزان باید کشت محصولات باغی را جایگزین محصولات زراعی کنند.

وی افزود: همچنین به دلیل کمبود منابع آبی، کشت محصولاتی که نیاز کمتری به آب دارند باید در اولویت قرار گیرد.

شهرستان مینودشت 127 هزار نفر جمعیت دارد.